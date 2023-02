Jana Esser: Von Eberau auf die große "DSDS"-Bühne

Sie ist 23 Jahre jung, Mama einer Tochter und will jetzt als Sängerin im Showbusiness voll durchstarten: Die Rede ist von Jana Esser aus Eberau, die den Sprung in die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft hat.

Bei ihrem Castingauftritt in Köln, der für die 23-Jährige mit deutschen Wurzeln ein Heimkommen war, überzeugte sie nicht nur mit ihrer Stimme, sondern auch mit ihrem Auftreten.

„Meine Familie, Freunde oder meine Lehrer haben schon immer zu mir gesagt, dass ich auf die Bühne gehöre. Die Jury hat das auch so gesehen“, erzählt die selbstbewusste Mama, die mit ihrer Songauswahl ihrer Tochter eine „Liebeserklärung“ gemacht hat. „Ich hab mich dafür entschieden den Song Elefant von Lea zu singen, der verbindet mich total mit meiner Tochter“, schildert die 23-Jährige die Hintergründe für ihre erste Songwahl.

In der Hinterhand hatte die modebewusste Südburgenländerin beim Casting noch eine eigene Version des Songs Toxic von Britney Spears. Dieser steht Jana Esser gerade in Sachen Mode nichts nach.

Hohe Schuhe sind Markenzeichen

„Mein Markenzeichen sind hohe Schuhe, ich liebe es mich zu stylen“, schmunzelt die Performerin, die es seit Kindertagen liebt, auf der Bühne zu stehen. „Musik hat für mich schon immer eine große Rolle gespielt“, erzählt die 23-Jährige, die das Performen in die Wiege gelegt bekommen hat, immerhin ist ihre Mama als Tanzlehrerin tätig. Vielleicht mit ein Grund wieso Jana so fasziniert vom Showbusiness ist, ihr größter Traum ist es in diesem auch langfristig Fuß zu fassen.

Erste Erfahrungen konnte Jana bereits bei Auftritten in Musikvideos von Felix Muhr und Lukas Lach sammeln. Wohin sie ihre Reise in die Promiwelt durch die Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ noch führt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen, zu Ende ist sie aber sicherlich noch länger nicht.

