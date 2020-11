„Wir werden auch heuer, zum 25. Jubiläumsjahr der Charity Aktion Weihnachten im Schuhkarton, unter Einhaltung aktueller Hygieneregelungen, die Geschenkpäckchen entgegennehmen. Damit wird 400.000 bedürftigen Kindern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert“, so Vizebürgermeisterin Marianne Hackl.

Wie im vergangenen Jahr, wird es auch dieses Jahr die Möglichkeit geben, Tierheime zu unterstützen. Gemeinderätin Viktoria Pieber wird ein Weihnachtskisterl bereitstellen, wo Tierfutter gesammelt wird. Das gesammelte Tierfutter soll in weiterer Folge an Tierheime in der Umgebung weitergegeben werden. Abgeben kann man die Geschenkpakete für Weihnachten im Schuhkarton und das Tierfutter für die Tierheime am Sonntag, dem 8. November zwischen 14 und 16 Uhr im Jugendraum in Wörterberg.