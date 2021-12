Baum fürs St. Franziskus Haus in Güssing

„Das ist eine richtige Weihnachtsüberraschung! Dankeschön!“, freut sich Heimleiterin Elisabeth Muhr über die Baumspende an das St. Franziskus Wohn- und Pflegeheim. „Ich kaufe seit 28 Jahren Bäume aus der Region“, fügt sie schmunzelnd an. Klimatechnisch das Beste, das man machen kann, sind sich auch Vereinsobmann Sascha Sommer und Besitzerin der Kultur, Maria Harmer, einig. „Ein Hektar Christbaumkultur bindet in einer Wachstumszeit von zehn Jahren circa 150 Tonnen CO2 und produziert 105 Tonnen Sauerstoff; die durchschnittliche Wegstrecke eines heimischen Christbaues beträgt etwa 20 Kilometer - somit völlig nachhaltig“, informiert Sascha Sommer.

