Kastell in Stegersbach ab 15. Mai wieder offen .

Eine große Wiedersehenseröffnung wird es definitiv nicht, sondern eher ein „Herantasten, an die neuen Regeln in der Gastronomie“, meint Marc Peischl angesprochen auf die Wiedereröffnung seines Kastells in Stegersbach am Freitag, dem 15. Mai.