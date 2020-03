SPÖ-Bezirksvorsitzende, Landtagspräsidentin Verena Dunst, hält seit Beginn ihrer überregionalen Polittätigkeit regelmäßig Sprechtage in der SPÖ-Bezirksgeschäftsstelle Güssing ab. Am kommenden Freitag wäre der nächste geplant gewesen. Aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung setzt auch sie den persönlichen Kontakt aus. Den Sprechtag wird sie telefonisch erledigen.

„In dieser Situation ist es wichtig, dass ich alles versuche, um den Menschen zu helfen. Vieles geht wahrscheinlich telefonisch“, so Dunst, die folgenden Appell an alle richtet: „Die Bevölkerung soll die Maßnahmen der Behörden ernst nehmen. Denn eine Reduktion der Sozialkontakte um 25 Prozent reduziert das Ansteckungsrisiko um 50 Prozent. Ich kann die Menschen auch so unterstützen und lasse niemanden im Stich."