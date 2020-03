Im Gespräch mit der BVZ bestätigte Karl Reiter, dass die Therme Stegersbach ab Freitag voraussichtlich für externe Gäste bis voraussichtlich 3. April geschlossen ist. Für die Hotelgäste gelten beim Benützen der Therme bestimmte Hygienemaßnahmen und gewisse Sicherheitsabstände zwischen den Gästen. Die Maßnahme war, so Reiter, unvermeidbar. „Ich bin jetzt seit 45 Jahre in diesem Geschäft, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Trotzdem werden wir jetzt alles dafür tun, um dieses Virus einzudämmen und dazu gehören auch diese Maßnahmen“, so Reiter.