Fit für den Saisonstart

Das Herzensprojekt „picture on kids“geht erstmals am 24. Juni über die Bühne.

Beim Pilotversuch „picture on kids“ sind am Samstag, dem 24. Juni, am Festivalgelände erstmals die Kinder die ganz Großen und können ein eigens für sie auf die Beine gestelltes Musikfestival erleben.

Die Idee dazu ist aus einer Begleiterscheinung des Älterwerdens entstanden. „Viele vom Organisationsteam haben Kinder, die sich einem festivaltauglichen Alter nähern und schon seit Kindheitstagen Festivalluft geschnuppert haben. Somit ist der Wunsch entstanden, ein Festival auf die Beine zu stellen, bei dem Kinder einerseits vor der Bühne Festivalluft schnuppern können und anderseits auch hinter der Bühne erstmals die Fäden ziehen können“, heißt es vom VeranstalterInnenteam.

Was heuer klein beginnt, soll die nächsten Jahre über wachsen. „Dieses Jahr starten wir mit kleinen Stationen, die unser Festivalnachwuchs betreuen wird. Auch der Aufbau wird bei dieser Version kinderfreundlicher sein, um sie stärker in unsere Tätigkeiten einzubeziehen. So wollen wir ihnen nach und nach zeigen, welche Handgriffe notwendig sind, um ein Festival entstehen zu lassen“, erklären die VeranstalterInnen.

Für die kleinen Festivalgäste gibt es Eintrittsbänder, Festivalshirts, Mitmach-Stationen, Workshops, Cocktails von und für Kinder, Kinder-DJ-Sets und natürlich eine Portion kindgerechter Live-Musik mit Kinder-Liedermacherin „Kiri Rakete“ und Musiker Frank Leben alias „Brennholz.Rocks“. Der Beatbox-Weltmeister „Geo Popoff“ gewährt der nächsten Generation PinkarockerInnen bei kreativen Mitmachstationen Einblicke in die vielfältige Welt der Körpermusik. Für kulinarische Schmankerl inklusive kultigem „Pinkawossa“ für Groß und Klein ist auch in der „Miniversion“ des Bildeiner Festivals gesorgt. Mehr Informationen und Tickets gibt es in Kürze unter: www.pictureon.at/kids.