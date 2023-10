Strassen werden neu asphaltiert

In der Neubaugasse wird der Belag saniert. Foto: zVg

Dieser Tage fiel der Startschuss für eine umfassende Straßen Sanierung in Bocksdorf. Die Neubaugasse und das sogenannte Sonnenfeld werden auf einer Länge von 450 Metern gerade komplett asphaltiert. Außerdem werden gleichzeitig Oberwasserflächenwasser-Führungen miteingebaut, damit das Regenwasser abfließen kann.

Straßenbeleuchtung sowie Kanal sind dort schon vorhanden. Die Gemeinde hat dafür eine Summe von 170.000 Euro in die Hand genommen und ist glücklich über die Bewohner, die sich in den beiden Gassen angesiedelt haben. Die Straßenbaumaßnahmen zeigen, wie wichtig der Gemeinde diese neu errichteten Wohnhäuser sind.

„Somit sind vorerst einmal alle Gemeindegründe weg. Um weitere Aufschließungsflächen bemühen wir uns“, erklärt Bürgermeister Franz Pelzmann und meint weiter: „Die angrenzenden Flächen gehören Privatpersonen und mit diesen muss man noch verhandeln. Dann kann aber weiterem Zuzug nichts im Wege stehen.“

Weiters wird in Kooperation mit der Abteilung 5 Baudirektion BBS Bau und Betrieb Süd die Grabenstraße in Bocksdorf saniert. Auch hier werden 410 Meter Straße neu gemacht. Alle Straßenarbeiten sollen bis 30. November abgeschlossen sein. „Somit hat man dieses Jahr einiges an Geld in die Infrastruktur investiert“, freut sich der Ortschef.