Lebensraum Naturpark

Foto: BVZ

In Eberau hat sich in den vergangenen Jahren vieles getan. Auch die Corona-Krise konnte unsere Gemeinde nicht daran hindern, wichtige Projekte umzusetzen. Die Finanzierung der Feuerwehren wurde auf neue Beine gestellt, damit sind diese langfristig absichert. Zurzeit wird an der Blackout-Vorsorge in den Feuerwehren gearbeitet. Auch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED ist weitgehend abgeschlossen und unser Beitrag zur Energieeffizienz geleistet.

Mit dem Naturpark in der Weinidylle und den bereits über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannten Kellerstöckl konnten wir uns auch touristisch ein Denkmal setzen. Die Erhaltung alter Weingärten spielt hier eine große Rolle. Im Bereich der Kinderbetreuung haben wir langfristig Perspektiven geschaffen. Jetzt geht es darum, auch den Schulstandort Eberau abzusichern und auszubauen.

Hier sind wir gerade in intensiven Verhandlungen mit dem Land und den Nachbargemeinden. Ich bin mir sicher, gemeinsam können wir Eberau erfolgreich weiterentwickeln.