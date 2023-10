2. Runde bei Erlebnis Handwerk

Am Schulcampus Fehring gibt es eine neue E-Ladestation und Radabstellanlagen.

Die Attraktivität der nachhaltigen Mobilität wird hiermit gefördert. Im Juni wurde am Schulcampus in Fehring eine neue öffentliche E-Ladestation für Fahrzeuge errichtet. An sechs Stellplätzen wurden eine Schnellladestation mit zwei Lademöglichkeiten mit insgesamt 150 kW und zwei weitere Doppellladesäulen mit 22 kW Ladeleistung eingerichtet. Die Bezahlung erfolgt mittels Kreditkarte, durch Scannen des QR-Codes an der Ladestation, oder mittels einer Ladekarte oder App.

Auf www.emcaustria.at kann man mit einer Registrierung die Ladekarte beantragen. Zudem wurden im Schulbereich an drei Standorten (Volksschule, Haus der Musik, Mittelschule) neue begrünte und überdachte Radabstellanlagen errichtet. Diese Anlagen sind mit 30 Anlehnbügeln für 60 Fahrräder ausgerichtet.

Zusätzlich sind im Bereich der Volksschule und Mittelschule Fehring die Anlagen mit einer Servicestation ausgestattet. Diese beinhaltet Schraubendreher, Schlüssel, einen Reifenheber und eine Luftpumpe. Im Bereich Haus der Musik befinden sich außerdem drei Velo-Connectoren mit Schließfach inklusive Münzpfandschloss.