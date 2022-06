Vier Damen sichern die Nahversorgung im Ort

Das „Wohnen am Wasser“ Bauprojekt am Badesee in Königsdorf ging ab Juni in die dritte Phase über. Das gesamte Projekt, das bereits vor etwa neun Jahren begonnen hat, ist in vier Phasen unterteilt; die zweite wird heuer im Herbst abgeschlossen.

„Derzeit befinden sich am Ostufer noch vier Häuser in Bau. Mit Jahresende wird diese Uferseite mit insgesamt 19 Häusern vollständig abgeschlossen sein“, erklärt Bürgermeister Mario Trinkl. Am Nordufer wurde bereits mit den Aufschließungsarbeiten für die Infrastruktur (Strom, Wasser, Kanal, Internet) der nächsten zwölf Häuser begonnen. „Die Aufschließungsarbeiten sollten circa 4 Wochen dauern. Der Baustart für die ersten vier Häuser ist voraussichtlich für September geplant, um den Badebetrieb in den Sommermonaten nicht zu stören“, fügt Mario Trinkl an.

Luftbild des 24 Hektar Areal. Hier kann man sich nach Herzenslust beim Schwimmen, Tretbootfahren und Standup-Paddeln verausgaben, sich im Seebuffet kulinarisch verwöhnen lassen oder einfach die Sonne genießen. Foto: zVg

Bereits jetzt gibt es mehr Interessenten als Bauplätze am See, und in Sachen Nutzung sei wohnsitztechnisch (Haupt-, Nebenwohnsitz oder reines Feriendomizil) alles möglich. Der Bürgermeister ist indessen auch davon überzeugt, dass das Projekt „eine interessante Geschichte für die Bevölkerung“ darstellt. „Das ist einfach eine gewaltige Aufwertung, davon bin ich überzeugt. Es gibt schon auch kritische Stimmen, aber das Gelände war vorher völlig zugewuchert, das war nicht betretbar. Jetzt gibt es genug Leute, die hier spazieren gehen oder mit dem Rad fahren.“

Investitionen machen See ab heuer noch attraktiver

Dass man sich hier am Badesee Gedanken macht, wie man den Urlaub oder den einfachen Sommertag der Gäste noch besser gestalten kann, zeigen die Investitionen, die heuer teilweise schon umgesetzt wurden. So wurden neue Liegewiesen geschaffen. „Es kommen erfreulicherweise immer mehr Leute zu uns an den See, und da soll jeder sein Lieblingsplatzerl finden können“, schmunzelt der Bürgermeister.

Eine neue Terrasse um die Schirmbar herum soll genug Platz für so manche lustige Stunden bieten. Foto: Wiednig

Mit ihren rund 18 Mitarbeitern im Seebuffet haben sich die Betreiber Erwin und Anna Neuhold dazu entschlossen, rechtzeitig zum richtigen Saisonstart und den heißen Sommertemperaturen zu expandieren. Eine neue Schirmbar mit gemütlicher Terrasse lädt zum Verweilen ein. Abgerundet wird das ganze von Livemusik, die jeden Dienstag und Donnerstag beim Restaurant spielt.