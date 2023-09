Auf der Schnapsmeile gemeinsam gefeiert

Das Internet ist in Kukmirn um 17 neue Glasfaserverteiler gewachsen.

In Kukmirn gibt es in Kürze einen schnelleren Internetzugang. Das A1 Glasfasernetz, das größte Glasfasernetz Österreichs hat eine Länge von knapp 70.000 Kilometern und ist auch in Kukmirn gewachsen. In Kukmirn profitieren 900 Haushalte von einem wesentlich schnelleren Internetzugang.

In der Gemeinde gibt es somit 17 neue Glasfaserverteiler und rund 16 Kilometer neu verlegte Glasfaserkabel. Für die Inbetriebnahme des Netzes waren technische Einbauten und Vorbereitungen erforderlich – eine Investition in die Zukunft.