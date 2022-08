Erfolgreiche Arztsuche: Streinu folgt Benedek

Vor über 20 Jahren hat die OSG zum ersten Mal in der Gemeinde Wohnungen errichtet. Mittlerweile wurden 31 Wohnungen in Kukmirn, 53 in Limbach und 26 im Ortsteil Neusiedl gebaut. 110 Wohnungen gehen in der Großgemeinde somit auf die Kappe der OSG – das heißt, dass über 220 Menschen bei der OSG zuhause sind. Aktuell entstehen nach den Plänen des Planungsbüros Zotter+Mayfurth Bungalows in Doppelbauweise. Da alle Wohnräume ebenerdig angelegt sind, sind diese hervorragend für die ältere Generation geeignet.