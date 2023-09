Fleißige Helfer unterwegs

Der Aufruf von Bürgermeister Franz Kazinota, sich zu beteiligen, wurde gut angenommen. Es wurde in kleinen Gruppen das Gemeindegebiet durchkämmt und die Straßenlandschaft und Gräben vom achtlos weggeworfenen Müll befreit. Für alle fleißigen Helfer gab es im Anschluss eine Jause. Es ist in keiner Weise selbstverständlich, dass Freiwillige alljährlich den von einigen Leuten weggeworfenen Müll einsammeln und im Altstoffsammelzentrum ordnungsgemäß entsorgen. Vielleicht kann man aber durch diese Flurreinigungsaktionen darauf aufmerksam machen und einige zum Denken anregen bevor der Müll unsachgemäß entsorgt wird. Ein großes DANKE an alle die diese Aktion unterstützt haben.