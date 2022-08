Das Tor zum Moor

Werbung Heiligenkreuz Anzeige ASVÖ Familiensporttag am 1. September

Mit einer Fläche von 42 Hektar ist dieses Niedermoor das größte im pannonischen Raum. Das Moor ist laut verschiedener Probebohrungen rund 13 Meter mächtig und hat ein Alter von mindestens 10.000 Jahren.

Mit viel Fingerspitzengefühl und auf die ursprüngliche Natur bedacht, wurde dieses biologische Kleinod für Besucher zugänglich gemacht. Großer Wert wird darauf gelegt, dass auch Menschen mit Einschränkungen hier selbstbestimme Freizeitgestgaltung erleben können: Mit barrierefreien Wegen, taktilem und akustischem Leitsystem und einem Zuggerät für Rollstühle wird dem Rechnung getragen.

Neben Spaß, Abenteuer und Bewegung wird nun auch ein Gebäude neben der Kirche errichtet werden, in dem ein Moorlabor und ein Ausstellungsraum untergebracht werden sollen. Man will damit noch mehr in Richtung Information und Bewusstseinsbildung für den Klimaschutz gehen.

Speziell auf Familien, Schulen, Privatgruppen und Firmen zugeschneiderte Angebote und die interessanten, aktionsreichen Mitmach-Moorführungen bieten ein Hautnah-Erlebnis der Mächtigkeit des Moores: Mit Händen, Füßen, Augen und Ohren lernt man dabei diesen besonderen, ursprünglichen Naturschauplatz und seine Schätze umfassend kennen.

Der „Mach-Mit-Erlebnisweg“ durch das Moor wurde heuer mit dem Burgenländischen Umweltpreis ausgezeichnet. Dass hier das Ökosystem Moor zu einem pädagogisch innovativem Lernraum für Schulen gestaltet wird, wurde von der Jury als besonders preiswürdig bewertet. Und auch in der Kategorie „Vereine“ war man unter den Bestplatzierten.

