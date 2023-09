2,3 Millionen für neues OSG-Projekt

Kommentar des Bürgermeisters Bernhard Deutsch

Bernhard Deutsch, Bürgermeister der Gemeinde Strem. Foto: BVZ

In den letzten Jahren verspürten wir in der Marktgemeinde Strem einen enormen Aufschwung – einerseitsdurch einen Bauboom und dem damit verbundenen Zuzug an neuen GemeindebürgerInnen – andererseits wurde viel Geld in wichtige Infrastrukturprojekte wie Kanal-, Straßen- und Güterwegebau, sowie Straßenbeleuchtung investiert.

Für Lebensqualität und Wohlstand sorgen 45 Betriebe mit über 100 MitarbeiterInnen. Vom Kindergarten über die Volksschule bis hin zum Betreubaren Wohnen und dem Pflegekompetenzzentrum, gibt es für alle Generationen ein vorbildliches Angebot und beste Betreuung.

Mit dem Kellerstöcklprojekt „Beim Legath“ wurde das in der Marktgemeinde Strem bereits ohnehin großartige Angebot an Gastronomie sowie Beherbergung nochmals qualitativ massiv verbessert. Wir vom Gemeindereat hoffen dass das Kellerstöck Projekt ein Erfolg wird, da sich ja unserer Region hervorragend für diese Idee anbeitet, und auch ein Boom diesebzüglich zu spüren ist.