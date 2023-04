Beefit-Gemeinde: „Wunderbar naturnah“

Die Erhaltung und Förderung der Biodiversität – also der Artenvielfalt ist der Gemeinde Wörterberg ein wichtiges Anliegen, unter anderem auch am Biohof Wolf und am Bio-Dexter-Rinderhof Pfeiffer gelebte Praxis. Eine unabhängige Fachjury hat die Aktivitäten der Gemeinde Wörterberg zum aktiven Naturschutz und Erhalt der Biodiversität kürzlich bewertet. Wörterberg ist nun „Beefit“-Gemeinde und erhielt ein Umweltzertifikat des Landes. „Mit der Zertifizierung als ‚wunderbar-naturnah Gemeinde‘ trägt Wörterberg nämlich wesentlich zur Förderung der Artenvielfalt bei. „Durch die Teilnahme an diesem Projekt möchten wir uns für den Erhalt der Artenvielfalt und der Förderung von Lebensräumen in unserer Gemeinde einsetzen“, erklärt Bürgermeister Kurt Wagner. Ziel des Projektes ist es, die fast 700 in Österreich heimischen Wildbienenarten zu schützen und „hier möchten wir auch einen großen Beitrag leisten“, so Wagner.

Mit der Zertifizierung als „wunderbar naturnah Gemeinde“ verpflichtet sich Wörterberg auf der einen Seite, die Anwendung von schädlichen Substanzen auf Gemeindeflächen zu unterlassen sowie auf der anderen Seite unterschiedliche Maßnahmen zur aktiven Förderung der Artenvielfalt im Ortsgebiet zu setzen.

