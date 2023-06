Bürg Güssing wird im Juni wieder zur Bühne

Der musikalische Nachwuchs von Musical Güssing spielt imJuni ein Familienmusical auf der Burg Güssing.Bereits zum 13. Mal bringen die Musical Kids ein Familienmusical auf die Bühne. Der Burghof wird dabei zur Tribüne und die Burg zur Kulisse. 30 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren zeigen die Geschichte der drei Musketiere mit ihrem Leitsatz „Einer für Alle und Alle für einen“. Sie erwecken die Burg mit der Königin, dem Hofstaat, dem Kardinal, der Garde und natürlich mit den Musketieren zum Leben.

Das Musical feiert am Samstag, dem 3. Juni um 17 Uhr seine Premiere auf der Burg Güssing. Weitere Termine sind am 4. Juni, am 8. Juni, am 9. Juni, am 10. Juni und am 11. Juni jeweils um 17 Uhr. Tickets gibt es unter +43 3322 43129 oder per Mail an info@musicalguessing.com. Das Büro hat von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Des Weiteren hat es nun das Musical „Kinky Boots“ vom Broadway über London und Hamburg auch nach Österreich auf die Burg Güssing geschafft. Die Erstaufführung und Premiere des Musicals ist am 4. August.

