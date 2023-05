Nach dreijähriger Pause wandert der ORF Burgenland wieder unter dem bewährten Motto „7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer“ vom 18. bis 24. Mai durch das Land. Der Start zu Tag 6 fiel am Dienstag am Badesee Rauchwart, wo sich die rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer musikalisch und kulinarisch auf die Wanderung einstimmen konnten.

Die Wanderung führt vom Badesee Rauchwart vorbei an idyllischen Teichen und der Strem entlang bis zum nicht minder idyllischen Dorfanger in Bocksdorf. Vor der Kirche werden die Wanderer von den Kindergartenkindern und der Linedance-Gruppe Bocksdorf begrüßt und können sich auf der Wiese bei Schmalzbrot stärken, um sich für die nächsten acht Kilometer zu stärken. Diese sollten in Begleitung der Ziehharmonika und im schattigen Wald auch nicht allzu schwer fallen. Zu Mittag machen die Wanderer Halt beim Gasthaus Krammer in Gamischdorf, wo heimische Spezialitäten wie Bohnensterz, Bohnensuppe und Wild serviert werden.

Die letzte Etappe der Wanderung beträgt rund vier Kilometer zurück zum Badesee nach Rauchwart. Oldtimertraktoren, Korbflechter, Metallschmiedekunst sind zu bestaunen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Abend die Gruppe Birnsiada.

Vollbild Mehr aus Güssing Die große Burgenla... Tag 6: Vom Badesee Rauchwart durch die Naturidylle Gasthaus zur Burg Peter Stelzmayer: Bekannt wie ein „Bunter Hund“ Stegersbach E-Bike-Fahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt Mehr Top-Stories SPÖ-Parteivorsitz Doskozil nach Befragungs-Sieg: „Die Wahl ist entschieden!“ SPÖ-Chefin Rendi-Wagner tritt nicht bei Parteitag an Bezirk Neusiedl Von vermeintlichen Online Brokern um fünfstellige Summe geprellt FB 1 /122 Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Foto: Carina Fenz Anzeige Die große Burgenland Tour Tag 6: Vom Badesee Rauchwart durch die Naturidylle . „Die große Burgenland Tour“ des ORF Burgenland führt am sechstenTag vom Badesee Rauchwart aus durch den Bezirk Güssing.

Die Große Burgenland Tour Tag 5: Vom Hochzeitsberg Hannersdorf zu den Hügelgräbern

Vollbild Mehr aus Oberpullendorf Eröffnung und Segn... Neue Polizeidienststelle in Horitschon eröffnet Gutes aus der Region Premiere für Bauernmarkt in Großwarasdorf Kobersdorfer Regis... Agnes Pauer: Von „Vagina Monologen“ bis zum Kinder Workshop Mehr Top-Stories SPÖ-Parteivorsitz Doskozil nach Befragungs-Sieg: „Die Wahl ist entschieden!“ SPÖ-Chefin Rendi-Wagner tritt nicht bei Parteitag an Bezirk Neusiedl Von vermeintlichen Online Brokern um fünfstellige Summe geprellt FB 1 /194 Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Michaela Grabner Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Foto: Elisabeth Tritremmel Anzeige Große Burgenland Tour Tag 4: Wandern durch tolle Natur und vergangene Zeiten in Kobersdorf . Tag 4 führte die Wanderer von Kobersdorf über Neudorf nach Landsee und wieder zurück nach Kobersdorf vorbei an einigen geschichtsträchtigen Plätzen.

Die Große Burgenland Tour Tag 3: 600 Wanderer waren im Bezirk Mattersburg dabei

Tag 2: Trausdorf Das war Tag zwei der Großen Burgenland Tour

Die Große Burgenland Tour Start für die Große Burgenland Tour in der Marillengemeinde Kittsee

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.