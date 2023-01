Sternsinger sammelten für eine gerechte Welt

Vollbild

In Neuberg wurden die Kinder beim Sternsingen von Gertrude Wukits, Zita Halper, Hermine Graf und Christa Bogendorfer begleitet. Ihren letzten Auftritt als Sternsinger hatten sie am Dreikönigstag bei der Festmesse. Gemeinsam zogen die Sternsinger auch in Moschendorf von Haus zu Haus und überbrachten Segen und Hoffnung für das neue Jahr 2023. Bürgermeister Wolfgang Sodl und Amtsleiterin Elke Lang empfingen die Sternsinger am Gemeindeamt Olbendorf. Auch Bürgermeister Andreas Grandits hat sich in Stinatz über den Besuch der Sternsinger gefreut. In Bildein dankten Willi Heilimann, Bürgermeister Emmerich Zax jun., Dechant Karl Schlögl und 2. Landtagspräsident Walter Temmel den Ministrantinnen und Ministranten für die Durchführung der Sternsingeraktion.

