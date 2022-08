Burgspiele Güssing: Bilanz mit viel Biss

Werbung

Mit der letzten Vorstellung von „Dracula“ ist am Sonntag bei den Burgspielen der letzte Vorhang für die Saison gefallen. „Es war eine durchaus positive Saison“, bilanzieren Obfrau Hilde Koller und Intendantin Sabine James. Einen Besucherrekord konnte man zwar im heurigen Jahr nicht verbuchen, aber „trotz großer Hitze war das Publikum bestens gelaunt und hat die Darbietungen mit Standing Ovations honoriert“, freut sich das Mutter-Tochter-Gespann.

Rund 2.200 Besucherinnen und Besucher sahen sich das amüsant schaurige Spiel mit Biss und einer gehörigen Portion Humor, einer guten Prise Pep und eigens komponierten Melodien und Liedern an, bei dem 16 teils schon erfahrene Schauspieler in acht Aufführungstagen am Werk waren. „Auch die Neuzugänge überraschten mit enormem Einsatz und Witz“, freut sich James, die auch das mystische Lichtkonzept von Foxpower Eventtechnik als einen großen Erfolg beim Stück betrachtet.

Das Kinder- und Jugendstück „Aladdin und die Wunderlampe“ wurde sechs Mal gespielt und begeisterte rund 1.600 große und kleine Besucherinnen und Besucher. „Die 20 jugendlichen Darsteller im Alter zwischen 7 und 17 Jahren waren hervorragend und hatten viel Spaß an den Aufführungen“, bilanziert die Intendantin. Besonders glücklich war man auch darüber, dass man keine einzige Vorstellung wegen Schlechtwetters verschieben oder unterbrechen musste.

Im kommenden Jahr feiern die Burgspiele ihr 30-jähriges Jubiläum, „wofür ein besonderer Rahmen in Planung ist“, kündigt Koller an. Was man dann auf die Bühne bringen will? „Da ist noch keine Entscheidung gefallen“, so Koller und James.

Eine gerüchtemäßig diskutierte Übersiedlung auf die Burg verneint das Burgspiel-Duo, „zumal auch die mit großem Aufwand errichtete Bühne des Kultursommers nach drei Jahren Brache äußerst desolat und nicht bespielbar ist.“

