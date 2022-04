Spendenübergabe: Soldaten mit Herz

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Vizeleutnant Kommandant Uwe Schnabel vom Jägerbataillon 17/2. Assistenzzug ist mit seiner Kompanie seit September des Vorjahres im Bereich Eberau stationiert.

Viel Herz hat der Kommandant während seiner Einsätze immer wieder bewiesen, so auch in Eberau, wo man Spenden für eine Familie sammelte, um sie beim Umzug in ein neues Eigenheim zu unterstützen. „Es ist uns wichtig für Menschen da zu sein, denen es nicht so gut geht, sie zu unterstützen und ihnen zu helfen“, erklärt Schnabel.

Gemeinsam mit Maik Skoumal-Schwarz und Patrick Gillar und im Beisein von Bürgermeister Johann Weber wurde die Spende von 2.200 Euro kürzlich an die Familie Kerlang übergeben. Die Freude war riesengroß, denn immerhin steht ein Umzug an und da ist jeder Euro zu gebrauchen.

