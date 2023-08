100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Rehgraben

Die Freiwillige Feuerwehr feierte ihr 100-Jahr-Jubiläum mit einem riesigen Fest. Dafür wurden zahlreiche Gastfeuerwehren aus dem gesamten Burgenland willkommen geheißen. Feuerwehrkommandant Martin Schabhütl konnte beim Fest insgesamt 141 Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden aus insgesamt 15 Wehren begrüßen. Darunter befand sich unter anderem auch die Freiwillige Feuerwehr Freundorf, die extra aus dem Bezirk Tulln in Niederösterreich ins Südburgenland angereist ist.

Der feierliche Gottesdienst wurde von Pfarrer Josip Banfić und mit dem Pfarrer in Rente, Karl Strobl mit der Assistenz von Diakon Erich Miksits gehalten. Für musikalische Unterhaltung beim Fest sorgte der Musikverein Güttenbach. Die 100-Jahr-Feier stand auch in enger Verbindung mit dem Anna-Kirtag und dem Musiksommer der Gemeinde Gerersdorf-Sulz. Die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher feierten gemeinsam bis in die Abendstunden. Im Rahmen des Festaktes wurden auch zahlreiche FeuerwehrkameradInnen für ihre langjährigen Dienste ausgezeichnet. Aktuell gehören zur Freiwilligen Feuerwehr Rehgraben 36 aktive, vier jugendliche und sechs Reserve-Mitglieder.