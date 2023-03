Ab 17. März präsentiert die Theatergruppe Ollersdorf ihr neues Stück

Werbung

Für die Theatergruppe des Gesangvereines Ollersdorf geht es wieder auf die Bühne. Gespielt wird die amerikanische und turbulente Komödie „CASH - Einer zahlt immer“ von Michael Cooney. Die Regie des Stücks übernimmt Gerhard Stimpfl, die Premiere der Komödie ist am 17. März (19.30 Uhr) im Gasthaus Holper. Weitere Termine sind: 18. März (19.30 Uhr), 19. März (19 Uhr), 24. und 25. März (jeweils 19.30 Uhr) und am 26. März (19 Uhr). Am 15. April wird das Stück um 19.30 Uhr zusätzlich im Kulturzentrum Güssing aufgeführt. Kartenbestellungen bzw. Kartenvorverkauf mit Platzreservierung können unter der Telefonnummer 0676/6184667 oder an der Abendkassa getätigt werden.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.