Photovoltaikanlage in Güssing brannte

Eine vorbeifahrende Polizei-Streife entdeckte die Flammen und schlug unverzüglich Alarm; danach eilten die Feuerwehren Güssing, Tobaj und Punitz zum Brandeinsatz. Ebenfalls mitalarmiert wurde die „Drohne Süd“ der Feuerwehr Pinkafeld.

„Aufgrund der starken, schwarzen Rauchentwicklung am Dach des Industriebetriebes musste zum Zeitpunkt der Alarmierung laut Aussage der Polizei von einem Gebäudebrand (B3) ausgegangen werden“, informierte das Bezirksfeuerwehrkommando (BFKDO) Güssing in einer Aussendung zu Mittag. Die Exekutive habe einen in der Nähe befindlichen Hubschrauber des Innenministeriums zur ersten Erkundung der Lage gerufen.

Vor Ort angekommen brachte die Feuerwehr Güssing unverzüglich die Drehleiter in Stellung und begann unter schwerem Atemschutz ihren Einsatz am Dach des Gebäudes. So konnte der Brand von sechs PV-Modulen rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Die Nachlöscharbeiten wurden durch die Wärmebildkamera der Drohne Süd aus der Luft unterstützt bzw. das gesamte Dach konnte auf weitere Brandherde abgesucht werden.

Nachdem „Brand aus“ gegeben worden war, konnte die Polizei mit den Ermittlungen der Brandursache beginnen – diese war vorerst aber unklar.

Verletzt wurde beim Brand niemand. Im Einsatz waren die Feuerwehren Güssing, Tobaj und Punitz, die Feuerwehr Pinkafeld mit der Drohne Süd, ein Hubschrauber des BMI, Kräfte der Polizei und auch das Rote Kreuz Güssing.