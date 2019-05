Rund 450 Soldaten sind burgenlandweit an der Grenze im Assistenzeinsatz. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil besuchte am vergangenen Freitag die Montecuccoli-Kaserne, um sich persönlich bei den Rekruten für diesen Einsatz zu bedanken.

Drei Assistenzkompanien sind an der Grenze stationiert, die sich aus verschiedenen Kasernen zusammensetzten: aus dem Jägerbataillon 18 der Landwehr-Kaserne aus Sankt Michael in der Steiermark, dem Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 von der Gröben-Kaserne aus Feldbach, der Garde aus Wien von der Maria Theresien-Kaserne und dem Aufklärungs- und Artilleriebataillon 3 aus Mistelbach von der Bolfras-Kaserne.

„Dieser Besuch hat eine persönliche Komponente und ist für mich ein besonderer Moment, erstmalig in meiner neuen Funktion bei den Assistenzsoldatinnen und Assistenzsoldaten zu sein. Das Österreichische Bundesheer insgesamt gesehen, und die Soldatinnen und Soldaten an der Grenze im Speziellen, leisten für das Burgenland, für die Bevölkerung des Landes, aber auch generell für die Sicherheit Österreichs enorm viel. Das Bundesheer ist ein starker und verlässlicher Partner. Deshalb ist es für mich ein wesentlicher Aspekt, dass für das Österreichische Bundesheer mittel- und langfristig die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden und mit einem dementsprechenden Aufgabenspektrum zu hinterlegen sind“, so Doskozil.

Als ein Zeichen der Anerkennung überreichten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landtagsabgeordneter Manfred Haidinger Jausenkörbe mit regionalen Spezialitäten an die Rekruten.