Feuerwehr Güssing: 12 Stunden im Zeichen der Übung

Großer Übungstag für die Stadtfeuerwehr Güssing am vergangenen Samstag. Insgesamt zwölf Stunden lang übten 44 Florianis – bis einschließlich 21.30 Uhr.

Übungsszenarien waren unter anderem ein Einsatz im Alten- und Pflegeheim Güssing, schwere Verkehrsunfälle, die Bergung von vermissten Personen und Vollbrände.

„Wie jeder Aufzug kann auch der Burglift stecken bleiben“

Eine spezielle Einsatzübung gab es auch am Lift zur Burg Güssing. „Wie jeder Aufzug in einem Hochaus, kann auch unser Schräglift stecken bleiben“, so Burgmanager Gilbert Lang. „Und wenn es zu dieser Situation kommt, soll die Feuerwehr so rasch wie möglich vor Ort sein und helfen.“

Im Falle dieser Lift-Übung wurden zwei Personen von der Stadtfeuerwehr Güssing gesichert und über die Bergeleiter nach unten gebracht. Zeitgleich wurde auch ein schnelle Löschleitung auf die Burg aufgebaut. Am Ende konnte gesagt werden: Alles ging gut - die Feuerwehr Güssing ist somit jederzeit bereit!

