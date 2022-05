"Kind & Co" im Neuberger Pfarrhof gesegnet

Werbung

Pfarrer David Grandits segnete die Räume und natürlich auch die Menschen, die hier ein- und ausgehen. Die Bevölkerung nutzte die Gelegenheit und machte sich ein Bild von dem neuen Verein in der Gemeinde. Bei der Agape verweilte man und unterhielt sich gut. Kind & Co ist ein neuer Verein für Neuberg. Der Verein übersiedelte im April von Steinberg-Dörfl nach Neuberg ins Pfarrhaus. Der neu formierte Vorstand hat in kurzer Zeit zwei Räume im Pfarrhof liebevoll zu kinderfreundlichen Vereinsräumen umgestaltet. Das Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) "Kind & Co" hat folgendes Angebot im Programm:

Treffpunkt von Eltern und Kindern (0-3 Jahre) in kindgerechter Umgebung

Offene und geführte Spielgruppen für Kinder bis 3 Jahre

Vorträge und Workshops für Eltern

Mutterberatung/Stillgruppen

Besuchsbegleitungen (private Treffen von getrennt lebenden Elternteilen mit ihren Kindern)

Das EKIZ ist keine Betreuungseinrichtung (wie z.B. ein Kindergarten, wo Kinder abgegeben werden können. Ansprechperson ist Melanie Knor : Telefon 0676/72 54 170, Mail: info@kindundco.com, Web: www.kindundco.com oder www.facebook.com/ElternkindzentrumKindundCo

Offene Spielgruppe "Eltern-Kind-Treff" immer am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr. Der nächste Termin ist am 25. Mai, Anmeldung ist keine erforderlich.

