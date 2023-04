Stegersbach investiert 150.000 Euro in erneuerbare Energie

Werbung

Gemeindeamt, Hauptschule und Kindergarten wurden bereits mit einer Photovoltaikanlage bestückt. Jetzt nimmt der Gemeinderat Stegersbach weitere 150.000 Euro in die Hand, um eine Photovoltaikanlage auf Sportstätte und Feuerwehrhaus zu setzen. „Das Thema Energie ist ja in aller Munde und eine gewisse Autarkie ist dabei oberstes Gebot“, sagt Bürgermeister Jürgen Dolesch. „Und dabei gilt es mögliches Einsparpotential zu erkennen und mit Weitblick darauf zu reagieren“, sagt Dolesch, der auf einen einstimmigen Beschluss im Gemeinderat verweist. „Die zwei Anlagenwerden über 160 kW/Peak verfügen, dann haben wir insgesamt 200“, sagt Dolesch. „Wir können den Eigenbedarf in Sportanlage und Feuerwehrhaus decken, der Überschuss wird eingespeist und dann sehen wir auch was wir sparen“.

