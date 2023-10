„Netze für die Zukunft“ in der Öko-Stadt Güssing

Im Burgenland sind rund 22.000 Photovoltaik-Anlagen und 475 Windkraftanlagen am Netz. Das ergibt in Summe eine installierte Leistung von mehr als 1.500 Megawatt, was der Kapazität von beinahe neun Donaukraftwerken der Größe von Freudenau entspricht.

Seit dem Jahr 2000 ist das Burgenland beim Ausbau von Erneuerbarer Energie und der Infrastruktur-Erweiterung europaweit im absoluten Spitzenfeld: Das Stromnetz wird seit zweieinhalb Jahrzehnten laufend erweitert, um die ständig wachsenden Mengen an Windenergie einspeisen und verteilen zu können.

Verstärkung bestehender Umspannwerke

Netz Burgenland arbeitet mit Hochdruck an einem weiteren Ausbau des Stromnetzes. Eine kontinuierliche Erweiterung des Netzes ist unbedingt nötig, um künftig die unerschöpflichen Quellen von Wind und Sonne noch intensiver zu nutzen. Die Verstärkung bestehender Umspannwerke und der Bau neuer Hochspannungsleitungen stehen aktuell auf dem Bauprogramm des Unternehmens, um die Infrastruktur im Land zukunftsfit zu halten. Denn auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität spielen starke Netze und eine stabile Versorgungssicherheit eine wesentliche Rolle. Mit dem Neubau des Umspannwerkes an der Güssinger Nordeinfahrt soll die Anschlussleistung verdoppelt werden, um die Einspeisung von zusätzlichem Strom zu ermöglichen und gleichzeitig die hohe Versorgungssicherheit beizubehalten.

Gebaut wird auf einem Betriebsgrundstück, das an den derzeitigen Standort des Umspannwerkes grenzt. Die Bagger sind aufgefahren und nach dem Humusabtrag laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Die Fertigstellung soll in zwei Etappen bis 2025, beziehungsweise 2026 erfolgen. „Unser Netz bildet die Basis für die Energiewende. Denn erneuerbare Energien brauchen starke Netze“, sind sich die Geschäftsführer von Netz Burgenland, Wolfgang Trimmel und Florian Pilz, einig.

„Das ist notwendig, um das bestehende Umspannwerk zu verstärken, aber auch weil dort ein sechs Hektar großer Photovoltaikpark entsteht“, sagt Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor (SPÖ). Dabei handelt es sich aber nicht um den geplanten Sonnenpark, der nach Bekanntgabe der Pläne, jede Menge Staub aufwirbelte. „Das hier ist eine sechs Hektar große Fläche und der Park ist eine super Sache, wir stehen dazu“, bestärkt Bürgermeister Vinzenz Knor.

„Alles ist in der Umsetzungsphase. Unterhalb der Paneele ist genügend Platz für Landwirtschaft, betont der Stadtchef. Zum geplanten großen Sonnenpark habe ich aktuelle keine neuen Informationen“, sagt Knor.