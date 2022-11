Güssinger sieht Energie gesichert

Werbung

Erneuerbare Kraftstoffe sind ein wesentlicher Baustein, um Klimaziele zu erreichen. Elektromobilität ist in aller Munde, aber ohne die Nutzung verfügbarer Optionen wie Wasserstoff, e-Fuels und Biokraftstoffe sieht es düster aus. Die „Güssing Energy Technologies“ betreibt Forschung für Technologien, die an der Schwelle zur Markteinführung stehen. Durch Bioenergie kann Ausstieg aus fossilen Energieträgern erfolgen.

Herr Dr. Zweiler, wie zappenduster könnte es denn in naher Zukunft werden?

Richard Zweiler: Ich mache mir keine Sorgen, denn diejenigen die Energie produzieren, leben ja davon. Die können nicht von heute auf morgen alles abdrehen, weil sie ja ihre Infrastruktur auch noch fertig abschreiben müssen. Die wollen das langsam auslaufen lassen. Die Frage ist natürlich, wer die treibenden Kräfte dahinter sind. Der Endkunde braucht sich aber keine Sorgen machen, dass wir von heute auf morgen keine Energie mehr haben. Und die Preise werden auch nicht mehr stark steigen. Vorhersehbar war die aktuelle Lage allerdings nicht. Das haben ja auch die Energieversorger nicht absichtlich gemacht, dass sie die Preise so erhöhen. Aber bevor die Verluste machen, wälzen sie das Risiko auf den Endkunden ab.

Die Zeit der RME, die Biodieselproduktion ist passé, die Produktion von 2nd Generation Fuels die zukunftsweisende Technologie. Was kann sich der Laie darunter vorstellen?

Zweiler: Das ist ganz einfach. Das RME ist der „raps-methyl-ester“, das ist eine niedrige Qualität von Bio-Kraftstoff. Und das ist auch der Grund, warum man mit diesem 100 Prozent Diesel anfing. Das andere, das wir auch machen sind diese Designer-Kraftstoffe, wo man eben ein Synthesegas hat, das man sich so zusammensetzt, wie man es braucht. Dadurch bekommt man einen Treibstoff mit viel höherer Qualität. Wenn man diesen Treibstoff zu normalem Diesel dazu mischt, so wie man das mit Biodiesel macht, bekommt man diese Prämium-Marken. Wir haben gerade wieder ein Projekt eingereicht, wo wir Biogas direkt in Treibstoffe umwandeln.

Die EU-Kommission hält einen hohen Anteil von herkömmlichen Biokraftstoffen für falsch. Wertvolle Ackerflächen dürfen nicht für den Anbau von Biomasse genutzt werden und so in Konkurrenz zur Nahrungsproduktion stehen.

Zweiler: Ja, wenn wir das schaffen mit den E-Autos, ist der persönliche Nahverkehr auf Strom umgestellt. Aber da gibt es so viele andere Sektoren, wo wir noch ewig flüssige Treibstoffe brauchen werden. Im Flugverkehr werden wir noch viel von diesem Biosprit brauchen, bis das umgestellt ist. Auch bei den LKWs. Mir wird ganz schwindlig, wenn ich sehe wie da mit Batterie-LKWs begonnen wird. Das ist ja ein kompletter Irrsinn. Wenn ein Landwirt so eine Biogasanlage hat, macht er aus diesem Biogas 100 Prozent Diesel, mit dem er dann seinen Traktor befüllen kann. Und da wird auch nicht so schnell umgestellt werden.

Eine Entscheidung, ob Elektro, Wasserstoff, Brennstoffzelle, oder Biokraftstoffe das Rennen machen, ist noch nicht gefallen. Wie viel Diesel, oder Benzin wird denn weiter noch genutzt?

Zweiler: Ab 2035 dürfen die Hersteller keine Verbrennungsmotoren ausliefern, das hat die EU beschlossen. Es wird dann noch zehn, fünfzehn Jahre dauern, bis der Rest vom Markt verschwunden ist, aber dann sind Diesel und Benzin im Transportsektor draußen. Aber wenn man sieht, welche Summen da eingesetzt wurden, um die Wende zu E-Autos zu schaffen. Hätte man das woanders eingesetzt, hätte man mehr erreicht. Das andere ist, dass wir zwangsbeglückt werden. Dass den Leuten eine Technologie aufs Auge gedrückt wird, die nicht ausgereift ist. Weder bei den Autos, noch bei der Ladeinfrastruktur. In Österreich haben wir sowieso das Problem, dass wir im Winter Strom importieren. Und warum ich bei E-Autos wirklich heiß laufe. Das Auto war immer die Melkkuh der Nation. Das hab ich verurteilt, aber das war immer eine Konstante. Dann kommen die E-Autos und auf einmal fällt alles weg. NOVA, Treibstoffabgabe, für E-Autos brauche ich plötzlich kein Fahrtenbuch mehr. Aber das geht wahrscheinlich eh nicht anders, den sonst wird das alles so nicht angenommen.

Güssing war ja DIE ÖKO-Stadt. Das hat sich geändert, Sie arbeiten aber noch immer von Güssing aus. Warum ist Güssing immer noch ein guter Standort?

Zweiler: So zusammengefasst ist das in aller Munde. Güssing war mal was und da ist jetzt nichts mehr. Klar viel Gutes ist vertrieben worden, nach Wien zum Beispiel. Aber alles was in Güssing begonnen wurde, ist sehr erfolgreich weitergeführt worden. Wir kooperieren laufend mit etwa 140 Partnern, davon sind 80 international tätig. Und wenn ich unsere Projekte heute mit den Projekten in der damaligen Hochzeit vergleiche, haben wir heute fünf Mal mehr am Laufen. Letztendlich ist es egal, ob man in Wien oder eben Güssing sitzt.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.