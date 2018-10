Vor mehr als dreißig Jahren wurde die Schlösserstraße gegründet. Sie verbindet die Burgen und Schlösser von der Steiermark ins Mittelburgenland. Das neue Interreg SI-AT Projekt „Castle Road“ bereichert die Schlösserstraße um neun Burgen und Schlössern in Slowenien. Dadurch möchte man neben dem nationalen auch den internationalen Tourismus verstärkt ansprechen.

Bei der Auftaktveranstaltung auf Burg Deutschlandsberg wies Robert Celec, Direktor des Forschungs- und Bildungsszentrums Schloss Rakican in Slowenien auf die vielen neuen Möglichkeiten in den Bereichen Angebote für Familien und für Kulturreisende hin. Gilbert Lang: „Selbstverständlich werden besonders die Burg Schlaining oder auch andere Partnerburgen und Schlösser in diesem Projekt in irgendeiner Form miteinbezogen werden.“

Marianne Kiendl (Technologiezentrum Deutschlandsberg) freut sich über den Start des Projektes, das von ihr mit vorbereitet wurde und auch weiter begleitet wird. Den Projektpartnern stehen für die Laufzeit von drei Jahren insgesamt 1,2 Millionen Euro zur Verfügung, wobei 80 % aus Mitteln der Europäischen Union lukriert werden konnten. Für die Mitglieder aus Österreich kommen weitere 15 Prozent vom Land, was eine Förderquote von 95 Prozent bedeutet! Aber auch für Slowenien beträgt die Förderquote 85 Prozent.

In weiterer Folge ist auch eine Kooperation mit weiteren Burgen und Schlösser in Slowenien, Kroatien und Ungarn angedacht. Mittelfristiges Ziel ist die Eintragung in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes.

Beteiligte Schlösser und Burgen in Österreich:

Schlösser und Burgen in Slowenien: