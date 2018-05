Vor fast fünf Jahren, im Oktober 2013, fiel die Standortwahl für die Einrichtung eines SQS-Testzentrums auf die Stadt Güssing. Die Entscheidung für Güssing erwies sich für das Unternehmen als goldrichtig. Denn das SQS Service Delivery Center ist von damals 17 Mitarbeitern schnell auf insgesamt 60 angewachsen.

Ausbau geplant: Neue Jobs für den Süden

Ein wichtiger Grund für den Erfolg ist die sehr gute Zusammenarbeit in der Region mit der Wirtschaftskammer Burgenland, der Arbeiterkammer Güssing, dem Arbeitsmarktservice Burgenland, dem BFI Burgenland sowie die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Güssing. „Wir sind sehr stolz, dass wir uns vor fünf Jahren für Güssing entschieden haben. Und die sehr erfolgreiche Entwicklung unseres SQS Service Delivery Centers gibt uns Recht“, sagt Sylvia Resetarits, Geschäftsführerin von SQS in Österreich. „Aufgrund der sehr guten Auftragslage möchten wir den Standort weiter ausbauen. So werden in nächster Zeit neue attraktive Jobs für das Burgenland und Güssing entstehen.“

„Ob Quereinsteiger oder IT-Fachkraft – wir haben einen tollen internationalen Mix, bestehend aus deutschen und ungarischen Kollegen. Wir sind ständig auf der Suche nach geeigneten Fachkräften“, sagt Standortleiter Christian Marx. Für Landesrätin Verena Dunst ist „die wirtschaftliche Weiterentwicklung durch ein führendes Unternehmen im IT-Bereich Gold wert“.

Der Güssinger SQS-Standort setzt mit zahlreichen lukrativen Test-Aufträgen Akzente in zukunftsträchtigen Branchen wie Finanzen und Versicherungen oder unterstützt die Fertigungsindustrie auf ihrem Weg in die Digitalisierung. In Güssing werden beispielsweise intelligente Lichtsteuerungssysteme eines namenhaften österreichischen Herstellers getestet.