Zurück zur Natur in Punitz

Dem Alltag entliehen, in die Natur eintauchen und die Zeit vergessen. Frische Landluft atmen und einfach mal die Natur erleben. All das ist am Erlebnishof Punitz möglich. „Mir möchten dazu beitragen, den Fokus der Menschen wieder auf das Lebewesen Tier und auf die Natur zu richten“, sagen die Betreiber des Erlebnishofes Karmen Triebl und Roland Marth. „Ich habe den Bauernhof 1988 von meinen Eltern übernommen und führe ihn seit damals im Nebenerwerb“, sagt Roland Marth. 2016 wurde mit dem Umbau in einen Erlebnishof begonnen. Und eine ganz besondere Herzensangelegenheit ist es, Tieren die aus schlechten Haltungen kommen, ein neues Zuhause zu geben.

Kinder im Kontakt mit der Natur

„Die Philosophie unseres Hauses liegt darin, Kinder wieder zurück zur Natur zu führen und sie mit all ihren Sinnen teilhaben zu lassen“, sagt Roland Marth. „Wir wollen Tradition und Kultur näher bringen und wollen den Kindern zeigen, wie das Leben auf einem Bauernhof ausgesehen hat. Wir wollen den Kids die Möglichkeit geben, Tiere und Gebrauchsgegenstände des ländlichen Raumes hautnah zu erleben“, betont Karmen Triebl. Erleben – lernen – fühlen sind die Schlagworte die zählen.

Die Betreiber haben es sich zur Herzensangelegenheit gemacht, gefährdete und vom Aussterben bedrohte Tiere aufzunehmen. Auch Tiere, die von ihren Besitzern nicht mehr gepflegt und gehalten werden können. Mit Ausnahme von Hunden und Katzen. Und für die jüngsten Besucher steht auch ein Streichelzoo zur Verfügung.

Eine Familienpatenschaft, eine Firmenpatenschaft oder ehrenamtliche Mitarbeit sind gerne möglich.