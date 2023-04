E-Tankstelle bei Mehrzweckhalle

Werbung

Elektromobilität – angetrieben von lokal erzeugtem erneuerbaren Strom - ist ein wesentlicher Schritt, um unser Verkehrsaufkommen in Zukunft klimaneutraler zu gestalten. E-Autos sind auch längst kein ungewöhnlicher Anblick mehr auf unseren Straßen. Umso wichtiger sind zuverlässige, einfache Möglichkeiten das E-Auto unterwegs aufzuladen. Ein solches Angebot stellt die Marktgemeinde seit Kurzem in Zusammenarbeit mit futurgrid.energy Service GmbH aus Stegersbach zur Verfügung. An der neuen Ladesäule bei der Mehrzweckhalle in Stinatz kann an zwei Ladepunkten mit bis zu 22kW geladen werden. Ladevorgänge können einfach durch Scannen des auf der Ladesäule aufgeklebten QR-Codes und Eingabe der Kreditkartendaten oder mit einer futuregrid.energy Vertrags-Ladekarte gestartet werden. Eine Stunde Ladezeit kostet 9 Euro, wobei dabei je nach Fahrzeugtyp rund 100 Kilometer/Stunde aufgeladen werden können. „Die Nutzung ist also unkompliziert möglich“, erklärt Bürgermeister Andreas Grandits, der das Projekt initiiert hat.E

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.