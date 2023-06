„Güssing hat noch immer Weltruf“

Die Feiern zur Stadterhebung von Güssing vom 14. bis 24. Juni 1973 dauerten zehn Tage. 50 Jahre später lässt man es in der Stadt noch einmal krachen. Mit einem ORF Sommerfest am 9. Juni, mit „Notte Italiana“, einer „Italienischen Nacht“ am 10. Juni und mit einer Festmesse und einem Frühschoppen, am abschließenden Sonntag. Denn Güssing ist eine Stadt mit Lebensqualität, an deren Image als Öko-Stadt gekratzt wurde. Der Titel haftet kaum noch auf den Fahnen, obwohl doch einiges geblieben ist.

„Geblieben ist die Güssinger Fernwärme“, sagt Biomasse-Pionier Reinhard Koch, der alle Höhen und Tiefen eines Energie Erneuerer mitmachte. Von Höhenflug, bis zum tiefen Fall. „Fernwärme ist gerade in Zeiten wie diesen eine ganz wichtige Sache. Geblieben ist das ÖKO-Energieland, das damals gegründet wurde. Die Fernwärmesysteme und die Biogasanlagen in den beteiligten Gemeinden gibt es nach wie vor und das läuft seit Jahrzehnten positiv. Die Betriebsansiedlung, die ich damals auf Basis erneuerbarer Energie inszenierte, ist ebenfalls geblieben“, sagt Koch, der heute als technischer Leiter der Firma „Center for Future Energy Teechnologies“ die er gemeinsamen mit seinem Bruder und mit seinen beiden Söhnen betreibt, fungiert. „Wir haben hier jahrelang geforscht und haben eine Technologioe entwickelt, wo wir nach wie vor Weltmarktführer sind“, sagt Koch und meint die Vergasungstechnologie im Biomassewerk, das dann aber in die Insolvenz schlitterte. „Das lebt jetzt wieder auf“, sagt Koch, der davon überzeugt ist, dass das Image bewusst ramponiert wurde.

„Wir waren zu berühmt“, sagt Koch. „Die Bewegung damals war für eine gewissen Gruppe ganz wichtig und für eine gewisse Gruppe ganz schlecht“, gibt er sich kryptisch. „Die politische Landschaft in Wien hatte sich verändert. Man wollte das nicht“, so Koch, der für seine Vorreiterrolle auch persönlich bezahlte. „Ich persönlich habe einen hohen Preis bezahlt. ich habe aber damals auch das Europäische Zentrum für Erneuerbare Energie gegründet, das noch immer super arbeitet. Güssing hat noch immer einen Weltruf, das spüren wir Gott sei Dank auch mit unseren Projekten. Und man versucht auch über die Forschung Burgenland, die Forschung wieder zurück zu holen“, erklärt Reinhard Koch.

Fehler wurden gemacht, vieles war nicht vorhersehbar. „Wir haben viele Fördergelder in eine im Grunde arme Region holen können. Da wurde vieles aufgebaut, aber eines muss man wissen. Wenn man Fördergelder nimmt, ist man abhängig und da entscheiden andere“, sagt Koch, der seine spezielle Vergasungs-Technolgie weltweit anbietet. „Wir sind die einzigen weltweit, die aus Kohlenstoff alle Energieformen machen können, die wir brauchen. Wir können Wärme machen, wir können Strom machen, wir können Erdgas machen, wir können Wasserstoff, oder Treibstoffe machen. Das kann nur diese Technologie. Weltweit“, sagt Reinhard Koch.

