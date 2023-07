LFS Güssing als Energie-Selbstversorger

Energieautarke Landwirtschaft, mit Elektro-Traktoren, Photovoltaikanlagen, Biomassekesseln und LED-Beleuchtung. Das ist keine Zukunftsmusik. Die Umstellung auf erneuerbare Ressourcen und mehr Energieeffizienz ist längst auf heimischen Bauernhöfen angekommen und dafür stellt die Bundesregierung bis 2025 eine Summe von 100 Millionen Euro an Fördergeldern zur Verfügung.

In Güssing arbeitet die Wirtschaftsagentur Burgenland Forschungs- und Innovations GmbH (FIB) an einem Projekt, um die Energieversorgung der landwirtschaftlichen Fachschule zu sichern. „Im Grunde geht es darum, den Energieverbrauch in der Landwirtschaft zu senken. Mit dem Einsatz von Agri-Photovoltaikanlagen, wo Strom und Lebensmittel auf der gleichen Fläche produziert werden. Aber auch verstärkt durch die Elektrifizierung von Maschinen“, sagt Projektleiter Georg Supper von der FIB. Nicht um Maschinen wie einen Mähdrescher zu ersetzen, sondern ergänzend. „Das ist ein Prozess. Zu Beginn für leichte Arbeiten, für Hofarbeiten, aber in Zukunft auch für Außenarbeiten. Für Mähdrescher nicht unbedingt elektrisch, aber durchaus mit dem Einsatz von Wasserstoff“, gibt Supper einen Ausblick, was denn die Landwirtschaft revolutionieren könnte. „Die Herausforderung ist enorm, denn die Leistung die aus diesen Maschinen kommen soll, ist im Vergleich zu einem Pkw ungleich größer. Und diese Leistung wird auch dauerhaft benötigt“, sagt Supper.

Beste Voraussetzungen für erfolgreichen Test

„Wir haben bislang eine 180 Kilowattpeak Photovoltaikanlage, wollen noch eine Agri-PV-Anlage von einem Hektar und Batteriespeicher aufstellen“, sagt LFS-Direktor Gerhard Müllner. „Elektrotraktoren sind noch sehr teuer, aber die werden sicher ein Thema für den innerbetrieblichen Bereich“, sagt Müllner. Das Pilotprojekt testet die Möglichkeit der Elektrifizierung von Maschinen. Das Ziel besteht aber auch darin, Forschungsergebnisse im Bereich der Agri-Photovoltaik - in Kombination mit Batteriespeicher und E-Maschinen- zu generieren.