Stegersbach: Mit Bananen Brücken bauen

Werbung

Dem Einsatz der Fairtrade Arbeitsgruppe der Gemeinde (Michaela Graf, Anita Hiermann, Edith Kernbichler und Gudrun Tanczos) ist es zu verdanken, dass mittlerweile alle örtlichen Schulen, der Kindergarten und Betriebe aus Handel und Gastronomie Kooperationspartner des Fairtrade Projekts sind.

Mit diversen Aktionen wird das Thema immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. Und so sind diesmal die Volksschule, Mittelschule und die FWS bei der „Bananen Challenge“ mit dabei. Ziel der Kampagne ist es, dass in ganz Österreich in nur einem Monat mindestens 10 Millionen Fairtrade-Bananen gekauft und gegessen werden. Jede Banane steht symbolisch für einen Meter, mit dem eine virtuelle Brücke von Österreich in Anbauländer wie Ecuador gebaut werden soll.

Eine weitere Aktion wurde auch bei der Neuen Mittelschule gesetzt: Im Eingangsbereich wurde das Fairtrade Logo am Boden angebracht und dient jetzt als sichtbares Zeichen, wie wichtig die Schule als Kooperationspartner ist.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.