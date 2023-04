Größter Pflanzenmarkt des Landes in Rauchwart

Die Veranstaltung des Vereins Wieseninitiative hat sich in den letzten Jahren zu einem Event gemausert, das tausende Menschen anlockt. Beim Pflanzenmarkt in Rauchwart gab es heuer über 70 verschiedene Stände, es ist somit der größte Bauernmarkt des Burgenlandes. Bio-Bauern, Raritätenzüchter, Baumschulen und Kunsthandwerker boten beim Pflanzenmarkt rund um den zauberhaften Badesee in Rauchwart ihre selbstgezogenen Pflanzen, selbstproduzierte Schmankerln und Handwerksprodukte an. Gemüsepflanzen, Kräuter, Blumen, Obstgehölze, Gartenkeramik und Kunsthandwerk in Kombination mit toller Kulinarik machten den Tag zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

