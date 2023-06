Die Stadt Güssing ist 50 Jahre alt

Güssing wurde im Jahre 1157 erstmals urkundlich erwähnt. Den Beginn machte eine hölzerne Burg auf einem Vulkankegel, der den Namen "Kyscen" trug, doch zahlreiche Funde aus der Steinzeit weisen auf eine noch frühere Besiedelung hin. Richtig spannend wurde es für Nemeth Ujvár – so der ungarische Name von Güssing - im Jahr 1973. Da wurde Güssing zur Stadt erhoben. Landeshauptmann Theodor Kery überreichte die Stadterhebungsurkunde und dieser historische Akt wurde in einem zehntägigen Fest gefeiert.

Feste werden gefeiert wie sie fallen

Gefeiert wurde auch 50 Jahre später. Mit einem ORF-Sommerfest, mit einer „italienischen Nacht“ und mit dem eigentlichen Festakt samt Messe und Frühschoppen. „Für die Stadt Güssing ist der heutige Tag ein großartiger Tag“, sagte Bürgermeister Vinzenz Knor im Zuge des Festaktes. „Wir feiern das goldene Jubiläum der Stadterhebung und haben versucht nicht nur die Stadt, sondern auch die Region mit einzubinden. Mit einem bunten Programm von Schlager, über klassische Musik bis hin zu Volksliedern, Volkstanzgruppe und mit der Stadtkapelle als Aushängeschild, die ja heuer selbst 90 Jahre alt wird“, so Knor. „Das ist ein erhebender Tag“, sagte auch Vizebürgermeister Franz Fabian. „Es ist aber auch ein Zeichen, das ein Miteinander erzeugt und zeigt, dass wir gut unterwegs sind“, betonte Fabian.

„Die Stadt Güssing ist in vielen Bereichen top ausgestattet“, streute Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf Rosen. „Neben den zahlreichen Betriebsansiedelungen, der Schaffung von Freizeitangeboten, einer gut ausgebauten Gesundheitsversorgung, dem Angebot vielfältiger Sportstätten und kultureller Angebote bis zu einem vorbildlichen Bildungsangebot bietet Güssing alles für ein lebenswertes Zuhause“, sagte Eisenkopf und überreichte in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil einen Jubiläums-Scheck in Höhe von 10.000 Euro.

Der Güssinger Geschichte auf der Spur

Für die „Güssinger Historische Gesellschaft (GHG)“ ist der Festakt ein wesentlicher Eintrag in der Geschichte der Stadt. Der 2019 gegründete Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, die Güssinger Geschichte zu erforschen und vor allem der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Politisch unabhängig und in Zusammenarbeit von WissenschaftlerInnen und Geschichtsinteressierten. Und die spannenden Ergebnisse dieser Arbeit will man im Rahmen von Vorträgen, Ausstellungen und Stadtführungen vermitteln.

50 jahre später gab es Gratulationen von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.

