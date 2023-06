Viktor Boisits war der erste Maturant

Das BORG Güssing ist heuer 60 Jahre alt und dieser runde Geburtstag wurde mit sehr viel Feingefühl zelebriert. Mit einem Überblick über die Vielfalt am Gymnasium, das ja nicht nur AHS ist, sondern auch die Möglichkeit bietet, neben der Matura einen Beruf zu erlernen. „Im Bezirk Güssing war das BORG die erste Matura führende Schule, zu Beginn eine Außenstelle des Gymnasiums Oberschützen, ab 1969 aber eigenständig", wie sich einer der Männer der ersten Stunde, spätere Direktor Walter Dujmovits erinnerte. Der Mann der sich mit einem seiner legendären Kämme, auch während des Unterrichts die Haare schönmachte. „Heute habe ich vier Stück mit dabei“, sagte Walter Dujmovits. „Wenn ich drei verliere, habe ich immer noch einen“, so Dujmovits.

Verloren hatte er freilich keinen und davon konnte sich auch der erste Maturant am Gymnasium überzeugen. Der saß neben sechs weiteren Mitschülern aus der allerersten Maturaklasse im Publikum. „Natürlich macht es mich stolz, der erste Maturant zu sein“, sagte Viktor Boisits. „Aber das war Zufall. Mein Familienname war der erste im Alphabet, also hatte ich die Ehre. Obwohl ich der letzte war, der zu dieser Truppe stieß, ich war ja vorher in Mattersburg“, erklärte Boisits. „Wir waren damals Pioniere, es gab ja nicht viel. Die Schule war noch eine halbe Baustelle und wie sich die Schule heute präsentiert, davon konnten wir nur träumen“, sagte Viktor Boisits. „Stimmt“, sagte seine Schulfreundin Christl Lang. „Von 21 Schülern, die noch leben, sind wir heute zu siebt da“, so Lang. Das waren Eduard Schlaffer, Viktor Boisits, Johanna Laky, Helmut Löffler, Christl Lang, Wilhelm Pammer und Johann Dulmovits.

Kristina Schranz und Christian Keglovits führten durch das Programm. Michael Gerbavsits hielt die Laudatio, Landtagspräsidentin Verena Dunst die Festrede, um dann bei böhmischer Blasmusik mit Direktor Robert Antoni das Tanzbein zu schwingen. Mit dabei waren u.a. auch das Team der Lehrerinnen und Lehrer, dazu der 2. Landtagspräsident Walter Temel, Bildungsdirektor Heinz Zitz, Nationalratsabgeordneter Christian Drobits, Bürgermeister Vinzenz Knor, Stadtpfarrer Raphael Rindler und Pater Anton Bruck. Die SchülerInnen verfolgten den Festakt in den Klassen via Livestream.

Seit Beginn im Jahr 1963 haben übrigens 3.161 Mädels und Burschen die Schule absolviert.

Direktor Robert Antoni und Ex Direktor Walter Dujmovits. Foto: Bertie Unger