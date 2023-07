Bildein: Stipsits sorgte für Besucherrekord

Einen Bildeiner Festivalsommer ohne Kino unterm Sternenhimmel gibt's nicht: auch heuer lockte das Mondscheinkino, welches an den vergangenen beiden Freitagen über die Bühne ging, wieder zahlreiche Gäste an und sorgte am ersten Abend sogar für einen Besucherrekord. Über 400 Leute, so viele, wie noch nie, wollten sich die Komödie „Love Machine 2“ mit Thoms Stipsits nicht entgehen lassen. Kein Wunder, beim südburgenländischem Humor schmeckt auch der Uhudler umso besser.