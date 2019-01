Für ein 36-jähriges österreichisches Zwillingsbrüderpaar, das nach einem Hafturlaub zu Weihnachten nicht mehr in die Justizanstalt Salzburg zurückgekehrt war, klickten in einem Thermenhotel in Stegersbach die Handschellen.

Beamte der Polizeiinspektion Jennersdorf hatten vom Landeskriminalamt Salzburg die Information erhalten, dass sich die Beiden dort einquartiert haben sollen, und begaben sich zum angegebenen Betrieb, um dies zu überprüfen.

Es stellte sich heraus, dass die Angaben korrekt waren. Auf dem hoteleigenen Parkplatz fanden die Polizisten auch das Fahrzeug des Brüderpaares, welches gestohlene Kennzeichen trug.

Die als allgemein gefährlich eingestuften Männer wurden von Beamten des Einsatzkommandos Cobra im Hotel festgenommen. Bei der Festnahme kam zu keinen Zwischenfällen und es wurde niemand verletzt.

Die Beschuldigten, die seit Weihnachten mehrere Einmietbetrugshandlungen in Kärnten, der Steiermark und im Burgenland begangen haben dürften, wurden in eine Justizanstalt eingeliefert.