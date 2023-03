Teilnehmerrekord bei Wissenstest

Werbung

Am Samstag fand der Wissenstest der Feuerwehrjugend in Inzenhof statt. „Nach einer langen Vorbereitungszeit und intensivem Training zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Wissenstest der Feuerwehrjugend ihr Können und überzeugten die Bewerterinnen und Bewerter mit ihrem Fachwissen und ihrer Einsatzbereitschaft“, freut sich Bezirksjugendreferentin Martina Grandits, die sich heuer auch über eine Rekordteilnehmer-Zahl freuen durfte.

In sechs verschiedenen Stufen stellten Feuerwehrjugendmitglieder aus dem ganzen Bezirk ihr Wissen unter anderem über Organisation, Verhaltensregeln, Fahrzeuge, Geräte sowie Unfallverhütung unter Beweis und das nicht nur in der Theorie, denn es standen etwa auch Knotenkunde und das Kommandieren einer Gruppe am Programm.

Zahlreiche Ehrengäste waren anwesend, um den jungen Feuerwehrmitgliedern ihre Abzeichen zu überreichen. „Die Anwesenheit der Ehrengäste unterstreicht die Wichtigkeit des Wissenstests für die Ausbildung junger Feuerwehrmitglieder. Der Wissenstest ist eine wichtige Veranstaltung für die Feuerwehrjugend und trägt maßgeblich zur Stärkung der Kameradschaft bei und unterstreicht die wichtige Rolle der Feuerwehr für die Gesellschaft“, so Grandits.

Das Bezirksfeuerwehrkommando Güssing gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihrer erfolgreichen Teilnahme und ihrem Engagement für die Feuerwehr.

