Bezirk Güssing: Tun, was mit dem Vorhandenen machbar ist

Am Wochenende fand in Gaas die technische Leistungsprüfung (TLP) statt. „Ein herzliches Dankeschön an die veranstaltende Feuerwehr und alle, die dazu beigetragen haben, dass diese Leistungsprüfung unter tollen Rahmenbedingungen stattfinden konnte“, bedankten sich Bewerbsleiter Martin Geißegger und Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Jandrasits. Insgesamt neun Gruppen aus drei Feuerwehren beziehungsweise Feuerwehrabschnitten stellten sich der Herausforderung in den Prüfungen in Bronze, Silber und Gold.

Foto: BVZ

Erstmalig und neu, die Prüfung einer Gruppe aus dem Abschnitt VII (Feuerwehr Gaas), die hier gemäß der neuen Bestimmungen nur mit einem Kleinlöschfahrzeug (KLF) angetreten ist. Abweichend zur regulären technischen Leistungsprüfung musste die Gruppe hier vorab die Einsatzstelle erkunden, eine verletzte Person versorgen und dem Rettungsdienst übergeben und ohne technisches Gerät ihr Auslangen finden - allein mit den Gerätschaften des KLF musste die Prüfung absolviert werden; wie im Echteinsatz: Tun, was mit dem Vorhandenen machbar ist. Super gelungen.

„Diese Neuerung soll ein Ansporn für all jene Feuerwehren sein, an der TLP teilzunehmen, die keine technischen Gerätschaften in ihren Fahrzeugen mitführen“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Jandrasits. Vielleicht auch ein Grund mehr, dass ab 2023 wieder mehr Gruppen bei der TLP mitmachen - ein Ansporn ist diese Änderung sicher. Bewerbsleiter Martin Geißegger zeigte sich ebenfalls erfreut über diese Änderung und gratulierte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Bestehen der Prüfung - ausnahmslos konnten die Leistungsabzeichen erworben werden.

