Mehr Hauptwohnsitze, mehr Geld für Güssing

Zwei Umstände bereiten vielen Gemeinden Kopfzerbrechen: Wachsende Kosten durch ein Mehr an Aufgaben und sinkende Einwohnerzahlen. Und dieses Minus an Hauptwohnsitzen schlägt sich aufs Budget. Die Stadtgemeinde Güssing erhält 2023 über Ertragsanteile 3,45 Millionen Euro. Eine gesetzliche Vereinbarung sieht vor, dass die Mittel für Sozialhilfe, Behindertenhilfe, Jugendwohlfahrt oder für die Krankenanstalten gleich einbehalten werden, das sind 2,06 Millionen Euro, sodass im Endeffekt nur 1,4 Millionen Euro übrigbleiben. Was so viel heißt, dass der Stadtgemeinde Güssing nur 40,2 Prozent der Ertragsanteile zur Verfügung stehen.

Die Gemeinden wollen mehr Geld

„Darum gibt es auch die Forderung der Gemeinden, den Finanzausgleich zu erhöhen. Die Gemeinden sind ja ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und die Investitionen der Gemeinden, beleben die Wirtschaft. Das ist ein wesentlicher Faktor“, sagt Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor. „Vielleicht wäre es ja auch eine Überlegung wert, überregionale Posten wie zum Beispiel unser Freibad, das von der ganzen Region genutzt wird, höher zu dotieren“, so Knor.

Das Pendel schlägt in eine falsche Richtung

Die Spirale dreht sich in vielen Kommunen in die falsche Richtung. Auch Güssing hat Hauptwohnsitze eingebüßt. Parkpickerl, Jahreskarte und ähnliches veranlassen PendlerInnen und StudentInnen, ihren Hauptwohnsitz in Güssing aufzugeben Die Stadtgemeinde Güssing bemüht sich, die Lebensqualität in der Stadt laufend zu verbessern. Wichtig sind aber auch Jobs, um am Land zu bleiben. „Wir versuchen Familien anzusiedeln, indem wir neue Aufschließungsgebiete schaffen. In Krottendorf, oder Ludwigshof haben wir das gemacht. Ich hoffe, dass sich die Kaserne als Arbeitgeber noch stärker etabliert, denn da könnten sich auch Familien ansiedeln. Und da ist dann noch die S7, wenn die eröffnet wird, steigt die Chance auf Betriebsansiedelungen. Und viele Wochenpendler könnten zu Tagespendlern werden. Jeder Hauptwohnsitz mehr, bedeutet mehr Geld für Güssing“, sagt Vinzenz Knor. Und das Fazit ist ziemlich einfach: Eine Verbesserung der Lebensqualität gelingt durch gute Ideen. Immer im Rahmen der finanziellen Mittel. Ein Zuwachs an Hauptwohnsitzen in Güssing führt zu einem Zuwachs der finanziellen Mittel und somit zu einem Mehr an guten Ideen und. Ein Minus bewegt das große Ganze in die andere Richtung.