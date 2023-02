Erstes Stinatzer Projekt von vielen gestartet

Die Gemeinde hat sich für heuer viel vorgenommen. Allem voran: das Jahr mit einem Schuldenstand von nur 68.451, 63 Euro beenden.

Klingt unglaublich? Ist laut Bürgermeister Andreas Grandits aber wahr – und kommt nicht von irgendwo her. „Ja, die Schulden stimmen so. Ich will mich nicht selber loben, doch das hat schon mit unserer Kompetenz in der Gemeinde zu tun. Wir haben die letzten Jahre hindurch nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gearbeitet. Hier möchte ich auch die gute Zusammenarbeit von Amtsleiter, Gemeinderat und Bediensteten hervorheben. Wir haben geschaut, dass wir nicht so viele Schulden machen und diese auch laufend abgebaut“, verrät Andreas Grandits.

Die Erklärung von Vize Josef Kreitzer (SPÖ) geht in eine etwas andere Richtung. „Gemeindeeigen hat man einfach nix gemacht die letzten Jahre und deswegen bleibt so viel übrig. Diese Liste der Vorhaben gibt es seit zehn Jahren, vieles davon wurde nicht umgesetzt. Kein Wunder, dass der Kontostand dann so gut ausschaut. Wir gehen davon aus, dass wir auch heuer wieder mit einem Überschuss abschließen“, meint Kreitzer trocken. Die unterirdische Kanalsanierung, mit der letzte Woche begonnen wurde, werde von der SPÖ laut Kreitzer seit 2013 gefordert.

Die Sanierung geht über zwei Jahre und wird samt Klein-Pumpwerk in der Waldgasse laut Bürgermeister circa 550.000 Euro betragen. „Die Sanierung betrifft den ganzen Ort. An einigen Stellen müssen Schächte, Rohre et cetera erneuert werden“, ergänzt Andreas Grandits..

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.