Teichwirtschaft in Güssing: Fisch als Alternative

Für die burgenländische Landwirtschaftskammer ist Fisch die perfekte Speise in der Fastenzeit. Neben den Berufsfischern am Neusiedlersee gibt es im Burgenland drei Aquakultur-Betriebe: in Pamhagen, in Sigleß und in Güssing. „Der Selbstversorgungsgrad im Burgenland liegt zurzeit bei 20 Prozent. Das ist weit über dem von Österreich, der bei acht Prozent liegt“, sagt der Präsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer Nikolaus Berlakovich. „In den letzten Jahren konnte die Fischproduktion im Burgenland um 80 Prozent gesteigert werden“, erklärt Berlakovich. Doch ganz so rosig ist die Situation nicht.

Absatz nicht der, den man sich vorstellt

„Der Absatz der Fische ist leider etwas stagniert. Wir müssen da wieder mehr Werbung machen, damit wir das wieder beleben können“, sagt Rudolf Hoffmann, Senior-Chef der Teichwirtschaft Hoffmann GmbH in Güssing. „Die Leute sparen und das merken wir. Fisch ist ein hochpreisiges Produkt und in den Supermärkten ist die Konkurrenz natürlich auch groß“, sagt Hoffmann. „Wir haben einen Kundenstock, aber es wird nicht mehr. Momentan ist der Absatz nicht das, was wir uns vorstellen. Wir brauchen mehr Umsatz“, so Hoffmann.

Die Landwirtschaftskammer setzt auf die regionale Schiene. „Darauf hinzuweisen, ist ganz wichtig“, sagt Nikolaus Berlakovich. „Regional erzeugter Fisch hat höchste Qualität und sichert Arbeitsplätze und daher ist es auch unser Anliegen zum bewussten Einkauf von regionalem Fisch einzuladen“, sagt Berlakovich.

