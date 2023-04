Waldbrand in Neuberg verhindert

Werbung

Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Neuberg zu einem Flurbrand am Sonnenberg beziehungsweise bei den Lenzhäusern alarmiert. Vor Ort angekommen stellte sich der Flurbrand als Waldbrand am Güttenbacher Hotter heraus. So wurde die Feuerwehr Güttenbach zum Einsatz nachalarmiert.

„Mittels HD-Rohr konnte der Waldbrand noch in der Entstehung unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss daran wurden mit einer Wärmebildkamera Glutnester ausfindig gemacht und gelöscht“, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Güssing mit. Die Brandursache ist unklar, verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die beiden Feuerwehren waren insgesamt mit vier Fahrzeugen und 21 Mitgliedern im Einsatz.

