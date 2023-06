Grosse Schritte - kleiner Fußabdruck

Jan Trinkl, Schüler des BORG Güssing, beschäftigte sich im Rahmen seiner vorwissenschaftlichen Arbeit mit alternativen Treibstoffen in der Elektromobilität. Unter dem Deckmantel „Große Schritte - kleiner Fußabdruck“ stellte der Schüler seine Arbeit bei „Güssing Energy Technologies“ vor und legte damit den Grundstein, selbst Forschungsluft zu schnuppern. Jan Trinkl wird im kommenden Sommer bei „GET“ ein Praktikum absolvieren. „Es freut uns sehr, dass ein Schüler des BORG Güssing seine ersten „großen“ Schritte in Richtung Forschung machen kann und wir wünschen Jan Trinkl dafür alles Gute und viel Erfolg“, freuen sich Heintje Unger, der die Arbeit begleitete und Direktor Robert Antoni.

Dass Physikunterricht nicht nur der Erwerb von theoretischem physikalischem Wissen aus der Vergangenheit ist, sondern vielmehr auch in Zeiten des Klimawandels zu spannenden Diskussionen führen kann, dürfen die SchülerInnen am BORG und in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut GET – Güssing Energy Technologies immer wieder erleben.